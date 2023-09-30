شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية يوجه الدعوة للعمومية الدولية لحضور مؤتمر "فيستا" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف القاهرة المؤتمر العالمي "فيستا" 2023، وهو أحد أكبر المؤتمرات الدولية في مجال رياضة ذوي الإعاقة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها المؤتمر خارج قارة أوروبا

وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية، تعتزم اللجنة البارالمبية المصرية تنظيم هذا المؤتمر الهام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023. والذى يحضره أكثر من 400 عالم رياضي وخبير في مجال رياضة ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء العالم.

وقد وجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية الدعوة لكل الحاضرين فى الجمعية العمومية للبارالمبية الدولية على هامش كونجرس البارالمبية الذى أقيم فى البحرين أمس وذلك بعد الاشادة التى تلقاها خلال عرض الفيلم التحضيري للمؤتمر .

وتحمل النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "فيستا" شعار "تطوير رياضة ذوي الإعاقة: الشمول، التحول، الصحة، والأداء". يتناول المؤتمر هذا الموضوع من خلال جلسات متعددة تضم متحدثين رئيسيين، ومقالات علمية، وجلسات تقديم ملصقات بحثية.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود واضحة لتعزيز رياضة ذوي الإعاقة بناءً على أسس علمية دقيقة.

يقول الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية: "نحن نعمل بجد على تحقيق أهداف استراتيجيتنا لعام 2022-2024 لتطوير وتعزيز رياضة ذوي الإعاقة على أسس علمية، وهذا المؤتمر فرصة فريدة لتحقيق هذه الأهداف".

وذلك بدعم وتشجيع كبير من وزارة الشباب والرياضة المصرية والجامعات واللجان العلمية لمختلف الجهات الرياضية. وتعتبر القاهرة، كعاصمة تاريخية وثقافية، استضافة هذا المؤتمر فرصة لا تقدَّر بثمن للزوار لاستكشاف هذه المدينة الساحرة.

وفي ختام تصريحه، قال الدكتور حسام الدين مصطفى: "نأمل أن تكون نتائج هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تطوير رياضة ذوي الإعاقة في مصر وإفريقيا".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "فيستا" هو منصة عالمية رائدة لتبادل المعرفة والأبحاث في مجال رياضة ذوي الإعاقة، ويعتبر فعالية مهمة تجمع بين علماء الرياضة والمتخصصين والمدربين والرياضيين والمسؤولين الرياضيين