شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة إبراهيم عادل.. وفحوصات إضافية لحسم التدخل الجراحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إن المهاجم الشاب إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

و‏أوضح الطبيب، أن الفحص المبدئي والأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.

و‏أشار الطبيب، إلى أن الأشعة الإضافية والفحوصات الطبية التي سيخضع لها إبراهيم عادل سيظهر بناء عليها وبشكل نهائي مدى حاجة اللاعب للتدخل الجراحي في الإصابة التي يعاني منها أو الاكتفاء بالعلاج التحفظي وتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

وكان إبراهيم عادل تعرض للإصابة فى مواجهة الجيش الرواندي فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميجز بنتيجة 6 / 1.

وسجل سداسية بيراميدز فى شباك الجيش الرواندى كل من مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.

حجز بيراميدز بطاقة التأهل لدور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا، الذى يشارك فيها لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثانى في الدورى الموسم الماضى، خلف الأهلى صاحب اللقب.