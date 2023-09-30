شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة إبراهيم عادل.. وفحوصات إضافية لحسم التدخل الجراحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إن المهاجم الشاب إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح الطبيب، أن الفحص المبدئي والأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.
وكان إبراهيم عادل تعرض للإصابة فى مواجهة الجيش الرواندي فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميجز بنتيجة 6 / 1.
حجز بيراميدز بطاقة التأهل لدور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا، الذى يشارك فيها لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثانى في الدورى الموسم الماضى، خلف الأهلى صاحب اللقب.
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