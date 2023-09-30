شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى حكمًا لمباراة كأس السوبر للكرة النسائية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، المحكمة الدولية شاهندة المغربي، لإدارة مباراة كأس السوبر المصري للكرة النسائية المقرر لها غدًا الأحد.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة غدًا الأحد موعدًا لبطولة كأس السوبر للكرة النسائية موسم 2022 / 2023 بين فريقي وادي دجلة "بطل الدوري" وتوت عنخ آمون "بطل الكأس"، وتقام المباراة في الرابعة عصرًا على ملعب نادي الترسانة الرئيسي.

واستحدث مجلس إدارة اتحاد الكرة بطولة كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة، ضمن مساعي الاتحاد لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية.

ويشارك في النسخة الجديدة لدوري القسم الأول للسيدات 16 فريقاً وهم بيراميدز والمصري طلائع الجيش ودلفي والبنك الأهلي والمجد الرياضي وسموحه واتحاد بسيون ووادي دجلة ومركز شباب الأميرية والطيران وفيوتشر والمقاولون والمعادي واليخت وزد وتوت عنخ امون .

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي أن كرة القدم النسائية المصرية تدخل مرحلة تاريخية بانضمام أندية شعبية عديدة للدوري للمرة الأولى منذ تأسيسه، وأضافت أن زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز إلى 16 ناد، يبشر بمستوى مختلف من المنافسة في الموسم القادم الذي ينطلق 20 أكتوبر المقبل.

وأضافت :"نتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة، وأود أن أشيد بمجلس إدارة اتحاد الكرة و لجنة المسابقات تحت إشراف عامر حسين على المجهود المبذول في تنظيم مسابقات الكرة النسائية في الموسم الجديد".