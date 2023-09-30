شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وفتوح والجزيرى فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كلاً من

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى مباراة الذهاب ، وسجل الهدفين ، جابريل دادزي بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه في الدقيقة 60.

ويحتاج الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.