بعد الاستبعاد.. ثلاثي الزمالك يظهرون في استاد القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمود حمدي الونش مدافع الزمالك على الظهور باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت.

كما ظهر عمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو " ثنائي فريق الزمالك باستاد القاهرة الدولي، في الملعب أيضا رغم استبعادهم من قبل المدير الفني.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.