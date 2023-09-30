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الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يفوز على مانشستر يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، في تمام الساعة الـ 7 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الممتاز.

وفاز فريق كريستال على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف الفوز لكريستال بالاس، يواكيم أندرسن في الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع كريستال رصيده لـ 11 نقطة في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز العاشر عشر برصيد 9 نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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