شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يساند الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على مساندة الفريق الأبيض أمام أرتا سولار في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشر محمود علاء صورة لفريق الزمالك عبر "أستورى إنستجرام" معلقًا عليها:" بالتوفيق يا رجالة فريق واحد وهدف واحد".

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك قرر تغريم محمود علاء مدافع الفريق 250 ألف جنيه مع استبعاده من التدريبات الجماعية وإلزامه بخوض تدريبات مُنفرداً لمدة أسبوعين.

وجاء قرار عبد الواحد السيد بسبب خروج اللاعب عن النص، وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقام الجهاز الفني للزمالك باستبعاد محمود علاء من معسكر الفريق لخوض مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، بإستاد القاهرة الدولي.