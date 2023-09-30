شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف ضيف استوديو الخليج 365 لتحليل مباراة الزمالك وأرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف تليفزيون الخليج 365، وليد صلاح عبد اللطيف نجم منتخب مصر والزمالك السابق، لتحليل مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى، التى ستقام فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويقدم الاستوديو التحليلى وليد ماهر، لمناقشة كل الأمور الفنية مع نجم الزمالك السابق، حيث سينطلق الاستوديو فى السادسة والنصف مساء.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي، وضم كلاً من..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".
خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.
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