شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف ضيف استوديو الخليج 365 لتحليل مباراة الزمالك وأرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف تليفزيون الخليج 365، وليد صلاح عبد اللطيف نجم منتخب مصر والزمالك السابق، لتحليل مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى، التى ستقام فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقدم الاستوديو التحليلى وليد ماهر، لمناقشة كل الأمور الفنية مع نجم الزمالك السابق، حيث سينطلق الاستوديو فى السادسة والنصف مساء.