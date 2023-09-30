شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام يتفقد أرضية استاد القاهرة وجمعة يدعم الزمالك أمام أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على تفقد أرضية الملعب.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الغانى دانيال لاريا نيى حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه كواسى برووبى مساعدا أول ورولاند نيى آديى مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق، في حين يراقب الحكام، الزامبى ستانلى هاشيوا.

كما حرص عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافى ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.