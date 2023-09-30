شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، فوز الزمالك بريمونتادا تاريخية على أرتا سولار بنتيجة 4 / 1 والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفردالية الأفريقية.

حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شارك أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية بشكل جماعي، ليعلن جاهزيته من الناحية البدنية للمشاركة في مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وحرص موديست على خوض برنامج بدني خلال الفترة الماضية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاص به، بعدما شهدت مباراة المصري في افتتاحية الدوري معاناة اللاعب من نقص في الجاهزية البدنية.

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