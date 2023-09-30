شكرا لقرائتكم خبر عن لوتون تاون يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز على حساب إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق لوتون تاون أول فوز في تاريخه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه بنتيجة 2-1 على إيفرتون، ضمن مباريات الأسبوع السابع للبطولة.

وسجل ثنائية لوتون، توم لوكيير في الدقيقة 24 وكارلتون موريس في الدقيقة 31، قبل أن يسجل دومينيك كالفيرت لوين هدف تقليص الفارق لإيفرتون في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

ويعد الموسم الجاري هو الأول لفريق لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تأسيسها عام 1992، حيث سبق له المشاركة في النسخة القديمة من دوري الدرجة الأولى.

ورفع لوتون تاون رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز السادس عشر، بعد مرور 7 أسابيع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.