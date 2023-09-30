الامارات | انطلاقة للعين وشباب الأهلي وصدمة للوصل.. قفزة عملاقة لهاريس وصيام مبخوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ كل من العين وشباب الأهلي على موقعهما في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بنهاية الجولة الرابعة من المسابقة، فيما توقفت الانطلاقة الباهرة لفريق الوصل بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي خارج ملعبه أمام خورفكان 3-3، في حين تذوق النصر أول فوز له والذي جاء على حساب حتا ليغادر بذلك "العميد" المركز الأخير.

وكان "الزعيم" قد حسم قمة الجولة بانتصار مهم خارج ملعبه 3-2 على حساب الشارقة الذي يعد أحد المنافسين الرئيسيين على لقب المسابقة، وكان المثير أن فوز "البنفسجي" جاء في مباراة خاضها بعشرة لاعبين فقط منذ الشوط الأول، وبدوره حسم شباب الأهلي القمة الأخرى أمام الوحدة 3-1 ليعيد بذلك "العنابي" لطريق النتائج السلبية.

وكان الجزيرة "الرابح الأكبر" في الجولة، إذ استفاد من انتصاره على البطائح 3-1 وخسارة الشارقة والوحدة ليتقدم إلى المركز الرابع، وخطف الإمارات بقيادة نجمه الاسباني اندريس انيستا نقطة ثمينة من ملعب بني ياس، وعاد اتحاد كلباء لطريق الانتصارات بفوزه العريض على عجمان 5-3.

ومن جانبه استمر حتا في سلسلة نتائجه السلبية وتلقى الخسارة الرابعة على التوالي، بينما في المقابل واصل عجمان تلقى الهزائم الكبيرة، فبعد خسارته في الجولة الثالثة أمام العين صفر-6، تجرع مرارة الهزيمة على ملعبه أمام اتحاد كلباء 3-5.

وشهدت الجولة قفزة هائلة لمهاجم فريق الوصل، الوصل السويسري هاريس سيفيروفيتش إذ ساهمت الثنائية التي سجلها في مرمى خورفكان في تقدمه من المركز العشرين إلى صدارة ترتيب جدول ترتيب الهدافين حسب بيانات رابطة دوري المحترفين رغم تساويه في عدد الأهداف الاربعة مع التوغولي لابا كودجو ولاعب عجمان، الغربي وليد ازارو ولاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس.

وكان صيام مهاجم فريق الجزيرة، الدولي علي مبخوت اللغز المحير، إذ غاب عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي رغم أن فريقه سجل 7 أهداف في اللقائين أمام اتحاد كلباء 4-صفر والبطائح 3-1.



نتائج مباريات الجولة

حتا 0-3 النصر

الشارقة 2-3 العين

بني ياس 0-0 الإمارات

عجمان 3-5 اتحاد كلباء

شباب الأهلي 3-1 الوحدة

الجزيرة 3-1 البطائح

خورفكان 3-3 الوصل



مباريات الجولة القادمة (الخامسة)

الجمعة 6 أكتوبر

اتحاد كلباء X حتا

البطائح X خورفكان

بني ياس X الوحدة



السبت 7 أكتوبر

الوصل X عجمان

الجزيرة X شباب الأهلي



الأحد 8 أكتوبر

الإمارات X الشارقة

النصر X العين



ترتيب الأندية

العين 12

شباب الأهلي 12

الوصل 10

الجزيرة 9

الشارقة 6

الوحدة 6

الإمارات 5

بني ياس 4

خورفكان 4

اتحاد كلباء 4

البطائح 4

النصر 3

عجمان 1

حتا (صفر)



ترتيب الهدافين

هاريس (الوصل) 4

لابا كودجو (العين) 4

وليد ازارو (عجمان) 4

كايو لوكاس (الشارقة) 4