الدوري الإنجليزي.. "بهدف عكسي" توتنهام يفوز على ليفربول في الدقائق الآخيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ليفربول وتوتنهام، في تمام الساعة الـ 9.30 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز فريق توتهام على نظيره ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام.

طرد كورتيس جونز لاعب ليفربول في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف توتنهام الأول، سون هيونج مين في الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف التعادل لليفربول، كودي جاكبو في الدقيقة 45+4 من زمن شوط المباراة الأول.

طرد دييجو جوتا لاعب ليفربول في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف توتنهام الثاني، ماتيب "هدف عكسي" في الدقيقة 90+6 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، بينما احتل ليفربول المركز الرابع عشر برصيد 16 نقاط.