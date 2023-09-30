ميكيل أرتيتا: ساكا ترك ضربتي الجزاء لأوديجارد وهافيرتز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على بورنموث بنتيجة 4-0، عن سعادته البالغة.

وقال أرتيتا: "سعيد جدًا بالطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة، كان الفريق جاهزًا، لقد علمنا بالتحدي الذي كان أمامنا، نلعب ضد فريق لا يمنحونك أي وقت، الكرة دائمًا تحت الضغط، أرضية الملعب صغيرة، من الصعب التعامل مع كل ذلك، ولكن أعتقد أننا قرأنا المباراة جيدًا".

وعن هدف كاي هافيرتز واحتفالاته مع الفريق، أضاف: "أنا سعيد حقًا بالفوز ولكني أكثر سعادة لكوني جزءًا من فريق يُظهر الصفات الإنسانية التي أظهروها اليوم، دون أن أخبرهم بالقيام بأي شيء على الإطلاق، لقد أظهروا ذلك تجاه صديقهم الذي يمر بفترة صعبة على المستوى المهني".

بعد خروج بوكايو ساكا مصابًا، واصل أرتيتا: "لا أعرف حتى الآن شئ عنه، لم تتح لي الفرصة للتحدث معه، لكنه كان يعرج بعد المباراة، دعونا نرى ما يمكننا فعلة".

وعما إذا كان يعلم أن هافيرتز سينفذ ركلة الجزاء، اختتم: "لم أكن أعرف شئ، كان يجب أن يسددها بوكايو ساكا، لكنه أعطاها أولاً لمارتن ثم أعطاها لكاي".