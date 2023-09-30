بمشاركة ثنائي مصري.. ضمك يفوز على الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة ضمك والخليج في ختام الجولة الثامنة بالدوري السعودي للمحترفين "روشن"، اليوم، بفوز الأول.

حقق ضمك الفوز بنتيجة 0-2، إذ سجل شافعي الهدف الأول لصالح ضمك في الدقيقة 43، ثم أحرز جورج كيفين نكودو الهدف الثاني للفريق بالدقيقة 45.

يحترف في صفوف ضمك طارق حامد، لاعب الزمالك السابق، بينما يلعب محمد شريف، لاعب الأهلي المصري السابق مع الخليج.

احتل ضمك المركز الثاني عشر، برصيد 7 نقاط، فيما احتل الخليج المركز العاشر، برصيد 8 نقاط.

يذكر أن الثنائي المصري خاضا المباراة اليوم بشكل أساسي، كل منهما لفريقه.