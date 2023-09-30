شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا فى قائمة غزل المحلة استعدادا لحرس الحدود بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الرابعة مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الخضري

الدفاع: على عباس، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أوشا، مجدى صبري، عبد الله بيكا

الوسط: محمد أبو الحمد، خالد الأخميمي، محمود غالي، محمود علاء، أسامة خليل، يوسف بيبو، عبدالرحمن بودي، العموري، أحمد طارق، شيكو محارب، محمود مسعد، أحمد نجدي

الهجوم: رجب مارو، عبده يحيى، تشارلز بانسي

ويسعى خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى والصلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة ترتيب دورى المحترفين مؤقتا، وطالب اللاعبين بضرورة القتال واستغلال الفرص أمام مرمى الحدود خاصة أن المباراة تعتبر بـ6 نقاط لأن الحرس من المتنافسين.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف.