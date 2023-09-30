شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: قادرون على تخطى سينجيدا التنزانى.. وواجهنا ظروفا صعبة فى الذهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، على قدرة فريقه على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية.
وقال ريكاردو فورموسينيو، في المؤتمر الصحفي: "مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز والصعود للدور التالي في البطولة".
وأضاف: درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرون على التعويض في مباراة الغد".
وتابع: "واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي من الكونفدرالية الأفريقية".
وقال رمضان في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة والفوز بهدف في الذهاب غير كاف ومواجهة الغد أمام فريق كبير ويملك لاعبين كبارا".
وأضاف: "حللنا طريقة لعب فيوتشر جيدا، ولدينا استراتيجيتنا الخاصة للقاء".
وتابع: "مباراة الغد ذهنية في المقام الأول، خسارة فيوتشر في مباراة الذهاب ستضع عليهم الكثير من الضغوط، وهدفنا تحقيق الفوز والصعود للدور التالي".
واستطرد: "أي فريق لديه نقاط قوة وضعف، نتعامل مع المباراة بحذر شديد، ونتعامل مع المباراة على مراحل".
وأتم: "المباراة لم تنته بعد، نجحنا في الفوز في الشوط الأول على ملعبنا، ولا يهمني الأداء الفردي للاعبي الخصم بقدر العمل الجماعي".
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