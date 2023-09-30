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مدرب فيوتشر: قادرون على تخطى سينجيدا التنزانى.. وواجهنا ظروفا صعبة فى الذهاب

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القاهرة - سامية سيد -  

أكد ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، على قدرة فريقه على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية.

 

وقال ريكاردو فورموسينيو، في المؤتمر الصحفي: "مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز والصعود للدور التالي في البطولة". 

 

وأضاف: درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرون على التعويض في مباراة الغد".

 

وتابع: "واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي من الكونفدرالية الأفريقية".

 

وفى السياق ذاته، أكد رمضان نسانزورويمو، مدرب سينجيدا التنزاني، صعوبة مباراة فيوتشر في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

 

وقال رمضان في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة والفوز بهدف في الذهاب غير كاف ومواجهة الغد أمام فريق كبير ويملك لاعبين كبارا".

 

وأضاف: "حللنا طريقة لعب فيوتشر جيدا، ولدينا استراتيجيتنا الخاصة للقاء".

 

وتابع: "مباراة الغد ذهنية في المقام الأول، خسارة فيوتشر في مباراة الذهاب ستضع عليهم الكثير من الضغوط، وهدفنا تحقيق الفوز والصعود للدور التالي".

 

واستطرد: "أي فريق لديه نقاط قوة وضعف، نتعامل مع المباراة بحذر شديد، ونتعامل مع المباراة على مراحل".

 

وأتم: "المباراة لم تنته بعد، نجحنا في الفوز في الشوط الأول على ملعبنا، ولا يهمني الأداء الفردي للاعبي الخصم بقدر العمل الجماعي".

 

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