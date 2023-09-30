شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة سموحة يعلن عن انعقاد الجمعية العمومية فى 21 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، انعقاد الجمعية العمومية يوم 21 ديسمبر المقبل، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم في نادي سموحة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق سموحة عبر "فيس بوك"، بيانا قال فيه: اجتمع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس "محمد فرج عامر" اليوم لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وأسفر الاجتماع عن إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والمتضمنة بند إجراء الانتخابات على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة استكمالًا للدورة الانتخابية 2021 / 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، عبر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية، وأن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى فى الشوط الأول، موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف، خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفنى لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه فى الشوط الثانى، مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم، حيث افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 56.