شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام الأهلى الليبى ويحتل المركز الرابع ببطولة الدوحة الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر فريق كرة سلة الزمالك أمام نظيره الأهلى الليبى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة رجال بنتيجة 82/79، وحقق الفريق الليبى برونزية البطولة.

وكان نادي الزمالك قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية، بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية، بعد الفوز على كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق، وهم: الزمالك المصري - الحكمة البناني - بيروت البناني - الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق - العربي الكويتي - الأهلي الليبي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.