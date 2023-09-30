شكرا لقرائتكم خبر عن زد: نرفض المكافآت الخاصة بعد تصدر الدوري.. ولائحة الفريق المالية متوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، أن الجهاز الفني يرفض رصد مكافآت خاصة للاعبين بعد اعتلاء صدارة الدوري المصري، عقب الفوز في أول جولتين بظهوره الأول في الدوري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني لا يفكر في صرف مكافآت خاصة للاعبين، بل على العكس المكافآت المقررة في لائحة الفريق متوسطة مقارنة بمكافآت الفرق الأخرى المنافسة له.

وأشار إلى أن زد وضع لائحة مكافآت عادية بدون مبالغة في المبالغ المحددة مثل الفرق المتوسطة في الدوري، وبعكس فرق أخرى تضع مكافآت كبيرة للاعبيها حال تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري.

واستأنف فريق زد تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة يومي الخميس والسبت الماضيين عقب الفوز على الجونة في ثالث جولات الدوري.

ويستعد زد لمواجهة بلدية المحلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.