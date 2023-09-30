7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: فوز الزمالك بريمونتادا تاريخية على أرتا سولار بنتيجة 4 / 1 والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.
ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز، فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته الخميس على فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18.
شارك أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية بشكل جماعي، ليعلن جاهزيته من الناحية البدنية للمشاركة في مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
وحرص موديست على خوض برنامج بدني خلال الفترة الماضية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاص به، بعدما شهدت مباراة المصري في افتتاحية الدوري معاناة اللاعب من نقص في الجاهزية البدنية.
حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بدون راحة عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي أمس الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحرص كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية مباراة إنبي وصعوبة المرحلة القادمة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على تحديات صعبة بدءا من مباراة إنبي بالكأس ثم الإسماعيلي في الدوري قبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية.
وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن أن اللوائح الخاصة بالبطولة لا يمكن تغييرها، موضحًا أن الحالة التي فرضها استبعاد الزمالك لانسحابه من الموسم الماضي، تقتضى وفقا للائحة البطولة مشاركة وصيف كأس مصر، أو ترشيح فريق من الدوري حسب ترتيبه.
قال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إن المهاجم الشاب إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح الطبيب، أن الفحص المبدئي والأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.
أصدرت قائمة حسين لبيب، المرشحة فى انتخابات نادى الزمالك، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بيانًا تكشف خلاله تعرض منصاتها على السوشيال ميديا للهجوم، بهدف غلق تلك الحسابات.
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