شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يحلل أداء التحكيم فى مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي دانيال لاريا (صاحب الـ36 عاما- دولي منذ 2014) تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى، وتعرّض لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك 4/1 وصعوده لدورالمجموعات للبطولة.

الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين، وكانت أبرزهذه الحالات خلال اللقاء.

الزمالك طالب باحتساب ركلة جزاء لصالح "زيزو" في الدقيقة 40، ولكن الحكم سمح باستمرار لعدم لوجود مخالفة، ولكن زيزو كان يستحق إنذارا في تلك اللعبة للتحايل طبقا للقانون.

هدف الزمالك الثالث من تسلل واضح عند المساعد الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ولكن لم يرفع الراية ولا يُسأل عنها حكم الساحة.

كما طالب الزمالك من جديد باحتساب ركلة جزاء في لصالح مصطفى شلبي في الدقيقة 76، لكن لا توجد مخالفة، وكان قرار استمرار اللعب من الحكم صحيحا طبقا للقانون.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي الزمالك زيزو وإبراهيم نداي والمثلوثي، كما أنذر خماسى جيان نويل وجليس نويل وأرساما حسن كوليبالى وسونجنى في، الوقت الذى تغاضى فيه الحكم عن أكثر من بطاقة مستحقة للفريق الضيف، سواء للتهور أو الاعتراض، فيما أحسن الحكم تقدير الوقت الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وأشار المساعدان إلى 4 حالات في الوقت الذى كان هناك أكثر من تسلل لم يشر إليها خاصة عند المساعد الثاني، أبرزها هدف الزمالك الثالث الذى أحرزه زيزو في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

الحكم الرابع يحتاج مزيدا من الخبرة في التعامل مع الأجهزة الفنية وأن يكون أكثر هدوءا حتى لا يتسبب في مشكلة لحكم الساحة.