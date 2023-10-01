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طردان وهدف ذاتي.. توتنهام يهزم ليفربول بمشاركة صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق نادي توتنهام الفوز علي في مباراة الجولة السابعة من بنتيجة 2-1.

أحرز سون هيونج مين الهدف الأول لصالح توتنهام في شباك ليفربول بالدقيقة 36 من زمن المباراة.

وسجل كودى جاكبو هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 45 من زمن المباراة، فيما أحرز ماتيب هدفا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وحصل كورتيس جونز، لاعب ليفربول، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

كما حصل ديوجو جوتا، على البطاقة الحمراء أمام توتنهام بالدقيقة 69 من زمن المباراة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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