شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون وبالاس يصدمان قطبي مانشستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجّر ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاق الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، عندما تغلب عليه 2-1، أمس السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل البرتغالي روبن دياز (13 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هي - تشان هوانغ (66) هدفي ولفرهامبتون، والأرجنتيني خوليان ألفاريز (56) هدف مانشستر سيتي.

وهي الخسارة الثانية توالياً لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد الأولى أمام نيوكاسل 0-1، في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة التي ودّعها خالي الوفاض للموسم الثاني توالياً.

وكان مانشستر سيتي الذي توقفت انطلاقته المثالية عند ستة انتصارات متتالية، صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة لكن دون فرص خطيرة، وتجمد رصيد سيتي عند 18 نقطة.

وشدد أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي الخناق على مانشستر سيتي عندما قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة بعد فوزه الثمين على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة.

وسجل لأرسنال بوكايو ساكا (17)، والنرويجي مارتن أوديغارد (44 من ركلة جزاء)، وكاي هافيرتس (53 من ركلة جزاء)، والمدافع بن وايت (90+3).

وأكرم أستون فيلا وفادة ضيفه برايتون عندما تغلب عليه 6-1 وارتقى إلى المركز الرابع.

وفرض أولي واتكينز نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية «هاتريك» مع تمريرة حاسمة، في حين سجل الإسباني أنسو فاتي هدف برايتون.

وانتكس مانشستر يونايتد مجدداً بخسارته أمام ضيفه كريستال بالاس في «أولد ترافورد» بهدف وحيد سجله الدنماركي يواكيم أندرسن بتسديدة رائعة بيمناه «على الطاير»، مستغلاً ركلة حرة جانبية أنبرى لها إيبيريتشي إيزي (25).

وهي الخسارة الرابعة ليونايتد هذا الموسم فتجمّد رصيده عند تسع نقاط وتراجع إلى المركز العاشر.

وتابع نيوكاسل صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين.