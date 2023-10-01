شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض السلة» يودع «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

ودع منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة منافسات دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، عقب خسارته المباراة الثالثة على التوالي أمام نظيره السعودي بنتيجة 74-67، وكان قد خسر أمام إيران 81-57 وكازاخستان 59-49.

وأكد راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، أن المنتخب استعد بشكل جيد لدورة الألعاب الآسيوية، لكن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات بسبب افتقاد المنتخب ل4 لاعبين مهمّين في التشكيلة بعد تعرضهم لإصابات مختلفة، وقال: «نتطلع إلى الأفضل في الفترة المقبلة، وسنبدأ من الآن الاستعداد للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم آسيا لكرة السلة المقررة في فبراير المقبل».

وحصد وفدنا المشارك في الدورة، 6 ميداليات ملونة عن طريق الجودو بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات، وأضاف منتخب الدراجات الميدالية البرونزية التاريخية في سباق المضمار، والتي تعد الأولى عربياً في هذا التخصص والتي حققها الدراج أحمد المنصوري.

واحتلت الإمارات المركز الثالث عربياً وال19 آسيوياً بجدول الترتيب العام، وقفزت البحرين إلى المرتبة الأولى عربياً عقب حصد 3 ذهبيات وفضية وبرونزية جاءت جميعها في ألعاب القوى محتلة المركز ال14، فيما حلّت قطر في المركز الثاني عربياً، وواصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على الحدث بإجمالي 211 ميدالية بواقع 111 ذهبية و66 فضية و34 برونزية.

الرماية

وأنهى منتخب الرماية مشاركته في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار (مختلط) بمشاركة أحمد الأميري وغاية آل شهيل، حيث حققا 567 نقطة، ليحل المنتخب في المركز ال11 من بين 19 دولة مشاركة، كما شارك منتخبنا الوطني للرماية بمسابقة «التراب» في منافسات اليوم الأول عن طريق يحيى المهيري الذي حقق 69 نقطة في المركز ال20، كما حقق وليد العرياني المركز ال32 برصيد 67 نقطة، وحققت عائشة إلياسي رامية منتخبنا الوطني 54 نقطة بمسابقة التراب للسيدات في الظهور الأول للعنصر النسائي بهذه المسابقة.

واختتم منتخب الشطرنج منافسات الجولة الثانية للفرق عقب خسارته من منتخب هونج كونج بنتيجة 3-0، بمشاركة الرباعي عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، ويتبقى للمنتخب 7 جولات بواقع جولة واحدة يومياً حتى السابع من أكتوبر.

وفي السباحة، أكد مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة رضاه عن نتائج لاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية، وقال: «مشاركة منتخبنا الوطني جاءت إيجابية بغض النظر عن النتائج، لما لها من منافع سنجنيها لاحقاً على صعيد بناء منتخب قوي في المستقبل قادر على تحقيق نتائج أفضل».

من جهة أخرى، يستهل منتخب القوس والسهم مشاركته اليوم الأحد بمنافسات الفردي للرجال والسيدات، ويمثل منتخبنا في الدورة 6 لاعبين ولاعبات، هم: عائشة جاسم آل علي، وآمنة العوضي، وحصة يعقوب العوضي، وجمانة النجار، وعبدالله عبيد الكتبي، ومحمد صالح مبارك.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن المنتخب يسعى لتقديم مستويات مشرفة في دورة الألعاب الآسيوية، وقال: «هدفنا من هذه المشاركة تحسين الأرقام المحلية للاعبين، ومنحهم فرصاً إضافية لكسب الخبرة والاحتكاك».

كما تخوض فاطمة الحوسني من منتخبنا الوطني لألعاب القوى منافسات مسابقة القرص بمشاركة 7 لاعبات منهن الكورية الجنوبية شين يوجين المصنفة ال92 على العالم.