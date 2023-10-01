شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني مديراً تنفيذياً في «العين للشطرنج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، قراراً بتعيين عبدالرحمن إبراهيم الزرعوني مديراً تنفيذياً للشؤون الإدارية بالنادي.

أعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط عن ثقته الكبيرة في الزرعوني وأكد أن انضمامه إلى النادي سيكون إضافة قيمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير النادي لمستقبل أكثر تألقاً.

ويتمتع الزرعوني بسجل حافل من الخبرات والمؤهلات العلمية الرفيعة، حيث شغل مناصب في مجالس إدارات عدد من الشركات والمؤسسات، منها اتصالات زانتل في تنزانيا وشركة تكافل الهلال، كما كان عضواً بارزاً في اللجنة الفرعية لكأس العالم للشباب عام 2003.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل الزرعوني شهادة معهد IMD في سويسرا في القيادة، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في المحاسبة وشهادة الـCPA الأمريكية.