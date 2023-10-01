شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقلب الطاولة على الوصل بـ «ريمونتادا» تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق خورفكان «ريمونتادا» تاريخية بعدما قلب تأخره أمام ضيفه الوصل صفر-3 إلى تعادل مثير 3-3 رغم أنه لعب بتسعة لاعبين في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

كان الوصل حقق في المرحلة الماضية أفضل بداية منذ 1990 بنيله الفوز الثالث، وبدا أمس انه في طريقه لتحقيق الفوز الرابع ومواصلة مطاردة العين وشباب الأهلي بعد تقدمه 3 -صفر في أول 14 دقيقة.

وتقدم الوصل بثلاثية سريعة عبر السويسري هاريس سيفروفيتش( 2 و7) وفابيو ليما (14)، لكن خورفكان قلب الطاولة في الشوط الثاني وسجل هدفين عبر البرازيلي لورنسي رودريغيز(52 ) ومحمد الجنيبي(55 )، ثم أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الأوزبكستاني عبدالله عبدولاييف(68) ثم بتسعة بعد طرد مسعود سليمان(81).

لكن «النسور» حقق المعجزة الكروية عندما سجل هدف التعادل عبر جونينيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع.

ورفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط وبقي ثالثاً بفارق نقطتين عن العين المتصدر وشباب الأهلي الثاني، وتقدم خورفكان إلى المركز التاسع وله 4 نقاط.

وحقق الجزيرة فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم عندما تجاوز البطائح 3-1.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما تلقى البطائح الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 4 نقاط بالمركز التاسع.

وأحــــــرز للجزيــــــرة عبدالله رمضـــــان (19) واليخاندرو بوزيلو (53) وعمر تراوري (90+7). وسجل هدف البطائح باولو هنريكي(45+3) وغادر الملعب مطروداً في الزمن الإضافي من الشوط الثاني.

ترجم الجزيرة استحواذه وأفضليته منذ بداية المباراة بالرغم من محاولة البطائح الضغط العالي ونجح في إحراز هدف التقدم عبر عبدالله رمضان الذي وضع الكرة على يمين حارس الضيوف بعد ان تسلم كرة الإسباني المتألق اليخاندرو بوزيلو.

واستمرت أفضلية الجزيرة على حساب البطائح الذي اعتمد على إغلاق المساحات والمرتدات وأضاع علي مبخوت فرصة التعزيز من انفراد ونجح إبراهيم عيسى في إبعاد كرته.

ونجح الضيوف في العودة للمباراة بهدف البرازيلي باولو هنريكي الذي تسلم كرة من عيسى أحمد ووضعها بطريقة رائعة في شباك علي خصيف.

وأضاف الجزيرة الهدف الثاني في انطلاقة الشوط الثاني عبر اليخاندرو بوزيلو، وغادر علي مبخوت ونزل مكانه عمر تراوري، وطرد الحكم باولو هنريكي لاعب البطائح، ونجح الجزيرة في إكمال الثلاثية بتوقيع عمر تراوري ومن صناعة عبدالله إدريس.