شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يتخلص من الضغوط بفوز تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

احتفل اتحاد كلباء بالفوز الأول في دوري أدنوك، بعد التفوق على مضيفه عجمان 5-3 بعد أن قدم «النمور» واحدة من أفضل مبارياتهم، بقيادة نجمه الإيراني مهدي قائدي الذي تلاعب بدفاعات «البرتقالي»، وسجل هدفين وصنع هدفاً، وبرز معه حبيب الفردان والإيطالي بيسا، ليقودا فريقهما إلى فوزه الأكبر خارج أرضه في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين.

تقدم أصحاب الأرض بهدف السبق للمغربي وليد أزارو الذي سجل «هاتريك» في 3 زيارات متباعدة لمرمى عيسى الهوتي حارس «النمور»، وعادل كلباء بالهدف العكسي الذي سجله بالخطأ في مرماه العائد بعد غياب عصام فائز، قبل أن يبدأ الكرنفال الأصفر ويسجل أربعة أهداف، وسط ضياع في فريق عجمان الذي يحتاج إلى وقفة ومراجعة حسابات خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن الفريق سيخوض مباراته الخامسة في الدوري أمام الوصل في استاد زعبيل، ولا يملك سوى نقطة واحدة فقط حصدها من التعادل مع الإمارات بعدما كان متقدماً 3-1.

وكان حال اتحاد كلباء كحال عجمان في المعاناة والضغط، لكنه استعرض عضلاته في ملعب «البرتقالي»، وحصد 3 نقاط ثمينة، وسجل 5 أهداف ملعوبة، ليستعيد «النمور» إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً الأريحية.

كما تحرر المدرب الإيراني فرهاد مجيدي من الضغوط، وسيخوض الفريق مباراته القادمة مع ضيفه حتا بروح معنوية عالية. وقال فرهاد مجيدي: كانت مباراة جيدة، وأشكر اللاعبين على التميز في الأداء والعطاء، استحوذنا على معظم فترات المباراة، وحصلنا على نتيجة ممتازة، لكن علينا العمل على معالجة السلبيات ومنعها من الحدوث والتكرار مستقبلاً، ففي آخر 3 مباريات لعبنا لكننا لم نستغل الفرص وكنا بحاجة كبيرة إلى نقاط عجمان.