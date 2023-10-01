شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يخسر الاستحواذ ويكسب الوحدة بالمهارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

واصل شباب الأهلي انطلاقته المميزة في رحلة الدفاع عن لقبه، بتحقيق فوزه الرابع على التوالي الذي جاء على حساب ضيفه الوحدة 3-1، في القمة التي جمعتهما على أرض استاد راشد في دبي ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

خرج «الفرسان» من المواجهة بجملة من المكاسب أهمها رفع رصيده إلى 12 نقطة متساوياً مع العين المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، وكسبه الحارس المتألق حسن حمزة رجل المباراة الذي أثبت جدارته بحراسة عرين «الفرسان» وتعويض غياب ماجد ناصر «قلب الأسد» بداعي الإصابة.

ورغم أن الوحدة الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط كان الأفضل في معدل الاستحواذ وفق إحصائية المباراة ب 58.3 % مقابل 41.7 لشباب الأهلي، إلا أن «الفرسان» تفوق بالنجاعة الهجومية وكسب الموقعة بعوامل عدة أولها تألق حارسه حسن حمزة، علاوة على التوهج المعتاد للساحر الأرجنتيني كارتابيا، وتميز مؤنس دبور الذي تقدم لفريقه بلمسة سحرية، وسرعة انطلاقات جناحيه يحيى الغساني وحارب سهيل ومكنت هذه العوامل صاحب الأرض من زيارة مرمى ضيفه 3 مرات لمؤنس دبور وكارتابيا ورينان، مقابل هدف وحيد من ركلة جزاء لعمر خريبين.

تميز شباب الأهلي المدعوم بالقوة الحمراء الجماهيرية بالتنظيم الجيد والتزام اللاعبين بتكليفات المدرب خاصة في منطقة المناورات مع وجود عزيزون جانييف الجندي المجهول الذي أدى دوره برصانة خدمت الفريق في التمويل بالكرات، علاوة على إفساد طلعات المنافس.

وفي المقابل تباين أداء الوحدة في فترات المباراة، ففي الوقت الذي هاجم فيه بضراوة بعد التأخر بهدف بغية التعادل وأدركه بركلة جزاء ثم عاد ليفتقد الفاعلية فاستغل شباب الأهلي تراجعه وسجل هدفين ليستسلم «العنابي»، باستثناء بعض المحاولات التي تكفل حسن حمزة نجم المباراة بالتصدي لها، كما كان لخروج فاكوندو أثره في إضعاف القدرة الهجومية ل«العنابي».

سعادة بالعلامة الكاملة

وأعرب مدرب شباب الأهلي الصربي ماركو نيكوليتش عقب المباراة عن سعادته بالفوز والعلامة الكاملة من النقاط بعد مباراة حفلت بالفرص وأمتعت المشجعين، وأشاد بحارس المرمى حسن حمزة الذي وصفه بالشخص الهادئ الملتزم والمتواضع الذي يمنح فريقه الثقة بسبب تركيزه العالي، مشيراً إلى أن مباراة الوحدة أصبحت من الماضي وسيبدأ الفريق التحضير لمباراة الجزيرة المقامة في العاصمة والتي ستكون قمة كبيرة.

وشكر نيكوليتش جمهور «الفرسان» على مساندة الفريق، مشيرا إلى أن إصابة وليد عباس وكارتابيا اللذين خرجا بداعي الإصابة طفيفة ولن تبعدهما عن المباريات بانتظار التقرير الطبي المفصل.

انزعاج

من جهته أبدى مدرب الوحدة الجنوب إفريقي موسيماني في رده على سؤال «الخليج الرياضي» حول أسباب خسارة فريقه للمرة الثانية هذا الموسم بقوله: لقد خسرنا لأن شباب الأهلي نجح في تسجيل الفرص التي سنحت له ونحن لم نسجل فرصنا وحارس شباب الأهلي هو من جعلنا لا نسجل وبالنسبة لي ستكون مفاجأة مدهشة إن لم يكن هو الحارس الأول لمنتخب الإمارات، وقد أتينا لنلعب ونحاول الفوز لكننا واجهنا فريقاً قوياً يحمل اللقب، ويزعجني جداً فارق ال6 نقاط مع الصدارة، هذا أمر مزعج جداً بالنسبة لي كمدرب وسنحاول تصحيح الأخطاء للظهور بصورة أفضل في المباريات القادمة.

وفي المقابل قدم طحنون الزعابي لاعب الوحدة الاعتذار لجمهور النادي عقب المباراة بقوله: نعتذر لجمهورنا الذي لا يستحق الخسارة، وقدمنا مباراة شبه جيدة ولم نستغل الفرص التي سنحت لنا، ولابد من مراجعة أنفسنا ونعد جمهورنا بتقديم الأفضل في المباريات القادمة.