شكرا لقرائتكم خبر عن ميلانيتش يشكو من طريقة لعب «الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: «الخليج »

تعادل بني ياس والإمارات سلباً في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الشامخة، رغم أنها حفلت بفرص عديدة للتسجيل.

وشهدت المباراة مواصلة سهيل المطوع حارس الإمارات تألقه اللافت في مشاركته الثانية مع الإمارات، حيث حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي عبر التصديات الرائعة التي قام بها أمام هجوم بني ياس طوال زمن المباراة، مما منح «الصقور» العودة من ملعب صعب بنقطة مهمة إلى رأس الخيمة.

ووجد المطوع الإشادة من الجميع، ومن المتوقع أن يكون مرشحاً لنجم الجولة إلى جوار حسن حمزة حارس شباب الأهلي.

وحقق فريق الإمارات المطلوب في المباراة ونال نقطة رفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع، واقترب من تكرار سيناريو موسم 2014-2015 حين نجح «الصقور» في جمع ست نقاط من أربع جولات، كما قدم «الصقور» مباراة متوازنة وانضباطية، تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد لويس بلاناغوما.

وفي المقابل فشل بني ياس في استغلال عاملي الأرض والجمهور وأفضليته في المباراة وفشل في استغلال الفرص العديدة التي حصل عليها لاعبوه أمام تألق سهيل المطوع حارس الإمارات ومدافعيه.

من جانبه أشار داركو ميلانيتش مدرب بني ياس إلى أن الإمارات صعب عليهم المباراة بالطريقة التي لعب بها اللقاء وقال: لأول مرة نواجه فريقاً يلعب بتكتل دفاعي للخروج بنقطة من المباراة، وكانت جميع مبارياتنا الماضية أمام فرق تلعب للفوز لذلك نجد المساحات للتحرك والهجوم.

وأضاف: لم تكن لدينا مشكلة في بناء الهجمات في النصف الأخير من الملعب، ولكن إغلاق المنطقة بالكامل بالمدافعين صعب علينا الأمر ولم ننجح في الوصول إلى شباك المنافس.

وبدوره اعتبر الإسباني لويس بلاناغوما مدرب الإمارات أن النقطة التي حصل عليها فريقه جيدة، وأكد أن المباراة كانت صعبة أمام فريق يلعب كرة هجومية ويمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية في المقدمة.

وأضاف: حرصنا في المباراة على اللعب بتوازن وصد هجمات فريق بني ياس، ولكن أيضاً حصلنا على فرص ولم نوفق في التسجيل، منها عندما حصل المنافس على فرص كثيرة للتسجيل ومن حسن حظنا أن المباراة انتهت بالتعادل.