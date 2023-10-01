نيمار يتألق في صناعة الأهداف مع الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهدر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال ركلة الجزاء رقم 17 التي يضيعها في تاريخه، من أصل 91 مرة سددها، خلال مباراة فريقه مع ضيفه الشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الجمعة، في قمة الجولة الـ8 من منافسات دوري روشن السعودي.

ولم يستطع نيمار تسجيل أول أهدافه مع الهلال، منذ انضمامه إلى صفوفه، وصوب النجم البرازيلي ركلة الجزاء على اليمين واتجه حارس نادي الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيو، يمينا وتصدى لها ببراعة، ليحرم «الزعيم» من هز شباك الليث الأبيض، في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، وسط حزن شديد وخيبة أمل من جماهير الأزرق.

وكان نيمار قد تعرض لهجوم شديد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية؛ إذ اتهموه بالتقصير وعدم الجدية، كما طالب البعض بإبعاده عن الفريق.

وزادت الانتقادات الجماهيرية على نيمار بعد إهداره ركلة جزاء أمام الشباب في الدقيقة، قبل أن يعود نجم الـ»سيليساو» في الشوط الثاني وينقذ نفسه بصناعة هدفين لزميليه، السنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، عند الدقيقتين (68 و76).

رغم إهداره ركلة جزاء، واصل البرازيلي نيمار تألقه في صناعة الأهداف مع الكتيبة الزرقاء، ووصل إلى «الأسيست» رقم 4 خلال 3 مباريات شارك فيها حتى الآن بدوري روشن.

ويأتي نيمار في المركز الثاني ضمن أفضل صانعي الأهداف بالدوري السعودي، بالتساوي مع العديد من اللاعبين على غرار الجزائري رياض محرز، والإنجليزي جوردان هندرسون، والسعودي عبدالرحمن غريب، فيما يحتل صدارة هذه اللائحة نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 5 تمريرات حاسمة.

ونجح الهلال في الفوز 2-0 على الليث، معتليا صدارة الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد الذي تعثر هذه الجولة بالتعادل السلبي أمام الفيحاء، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.