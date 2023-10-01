الامارات | أكثر من 300 مشاركة في المرحلة الأولى من «سباق جري السيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت أكثر من 300 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار في المرحلة الأولى من «سباق جري السيدات» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة. وانطلقت منافساته أمس في مدينة إكسبو، ويستمر حتى 11 نوفمبر المقبل. وفي سباق 10 كيلومترات فازت آنا ياشيكوفا بالمركز الأول في الفئة العمرية من 18 إلى 39 عاماً، وحلت في الوصافة جورجينا بيشوب، ثم ثالثاً باولينا باسكارو.

وفي الفئة من 40 إلى 49 عاماً فازت جستن جراهام، تلتها لينغ تانغ، وحلت هبة عبدالحميد في المركز الثالث. وفي فئة 50 إلى 60 عاماً فازت زينة شوبار بالمركز الأول، تلتها روث واج، ثم ثالثة أنجيلا هوتون. وفي سباق خمسة كيلومترات فازت العمانية خلود السعدي، تلتها ميشيل بريتو، وحلت آمي كيلي في المركز الثالث.

وفي سباق 2.5 كيلومتر فازت ماريا إردنيفا بالمركز الأول، تلتها صابرين شيداد، وحلت فرح أبوشنب ثالثة.

وحصلت المشاركات على الميدالية المبتكرة التي تم تصميمها بأسلوب التجميع وتمثّل أول أجزاء ميداليات السباق الذي يضم أربع مراحل، وتحمل الميدالية شعار «إكسبو دبي» وجزءاً من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الثلاث التي تحصل عليها المشاركة في المراحل اللاحقة وتحمل كل واحدة منها شعار المنطقة التي يقام فيها السباق، وهي الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربع لتكون معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي، مع صور للوجهات الأربع. وستكون المشاركات على موعد مع المرحلة الثانية من السباق التي تقام الثامن الجاري، في حي الشندغة التاريخي من 6:00 إلى 8:30 صباحاً.

وستقام المرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) في حديقة زعبيل 14 أكتوبر، فيما تقام المرحلة الرابعة 11 نوفمبر في (بحيرات الحب) في محمية المرموم الطبيعية.