شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: جمهور الزمالك سبب فوزنا على أرتا سولار وسعداء بثقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد، الشهير بـ"دونجا"، لاعب وسط الزمالك، أنه يُقدّر دعم ومساندة جمهور الفريق للأبيض للاعبين، خاصة في مواجهة أرتا سولار الجيبوتى، التى أُجريت مساء السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال دونجا، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إنه سيضغط على نفسه بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ليثبت أنه جدير بثقة الجمهور، موضحاً أن الفريق الأبيض يحتاج دعمهم بصفة مستمرة حتى يستعيد الفريق أمجاده.

وأضاف دونجا، أن حديث اللاعبين بين الشوطين كان نقطة التحول في مباراة أرتا سولار، خاصة أن الهدف الذى جاء في بداية الشوط الثانى منحهم دفعة معنوية كبيرة.

وتابع: "طوال فترة تواجدنا في الملعب ونحن نتعامل كأن شيئا لم يكن، وكانت لدينا ثقة فى الفوز".

واختتم دونجا: "لا يوجد أي شيء أفضل مما حدث بالمباراة، كنا متأخرين في النتيجة على ملعبنا، ومع ذلك لم يتوقف المشجعون عن دعمنا ولو لدقيقة وهم سبب الفوز وأريد أن أقول لهم إن ذلك الفوز جاء بسببهم فقط".

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.