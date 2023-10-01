شكرا لقرائتكم خبر عن السولية ومتولى ونيدفيد يواصلون الغياب عن الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد، لاعبو الأهلي، الغياب عن فريقهم في مباراته أمام إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويعاني عمرو السولية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني متولي ونيدفيد من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويغيب الثلاثي عن الأهلي منذ بداية الموسم، حيث لم يشاركوا في أية مباراة لفريقهم منذ انطلاق الموسم الحالي منتصف سبتمبر الجاري وحتى الآن.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الخطاب الذي أرسله نادي إنبي للمطالبة بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المقبلة برفقة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، باعتباره أحد أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس مصر عقب استبعاد الزمالك من البطولة.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة عن أن اللوائح الخاصة بالبطولة لا يمكن تغييرها، موضحًا أن الحالة التي فرضها استبعاد الزمالك لانسحابه من الموسم الماضي، تقتضى وفقا للائحة البطولة مشاركة وصيف كأس مصر، أو ترشيح فريق من الدوري حسب ترتيبه.

وأوضح المصدر أن إنبي يحق له المشاركة حال الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، وبالتالي يضمن المشاركة، سواء كان بطلا للكأس أو وصيفا، لأن أطراف نصف النهائي الآخر أحدهما بيراميدز المشارك في السوبر كوصيف للدورى، والزمالك المستبعد من البطولة.

وخاطب مسئولو نادى إنبى اتحاد الكرة بشكل رسمى للمشاركة فى بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسختها الجديدة بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر المقرر إقامتها فى الرابع من أكتوبر المقبل.