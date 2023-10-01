شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى فى بطولة كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، على راحة من التدريبات لمدة 24، قبل استئناف الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وخاضت العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى التي أُجريت مساء الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تدريبات استشفائية أمس السبت للتخلص من الإجهاد، فيما أدى البدلاء والمستبعدون مرانا قويا.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات اليوم الأحد كعادة برنامج الأهلى بعد كل مباراة، ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين، على أن يدخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء لمواجهة إنبى.