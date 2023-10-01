شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى فى بطولة كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وخاضت العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى التي أُجريت مساء الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تدريبات استشفائية أمس السبت للتخلص من الإجهاد، فيما أدى البدلاء والمستبعدون مرانا قويا.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات اليوم الأحد كعادة برنامج الأهلى بعد كل مباراة، ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين، على أن يدخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء لمواجهة إنبى.
يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر
وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.
تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز