شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: جمهور الزمالك يعطينا دروسا فى الانتماء وأشكرهم على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف أوباما، لاعب الزمالك، أنه ينتمى للقلعة البيضاء، وأن الجميع يتمسك بالأمل في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادى، والوقت صعب على كل الموجودين، وقال: "هذا قدرنا وإن شاء الله المجلس القادم يكون على قدر المسؤولية، وأبناء النادي لا بد أن يكونوا داعمين".

وأضاف أوباما، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "ON TIME SPORTS2": "كل اللاعبين كانوا رجالا، وأشكر الجمهور الكبير الذي يعطي درسا في الانتماء والعظمة التي يقدمها، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني وتكون بداية جيدة للموسم".

وتابع: "هذا فرق جمهور الزمالك عن أي جمهور آخر، وهو اللاعب رقم واحد، ورغم دخول هدف في مرمانا في الشوط الأول إلا أنهم ظلوا يهتفون ويدعمون الفريق".

واختتم: "الدكتور محمد أسامة تعب معي في آخر يومين في الإصابة، وقلت له سآخذ المخاطرة وأشارك وألعب وأنا مصاب".