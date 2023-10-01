شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلى فى شهر أكتوبر؟.. 5 مواجهات فى 3 بطولات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الأهلى في شهر أكتوبر المقبل، 5 مواجهات قوية في 3 بطولات مختلفة، حيث يبدأها بمواجهة كأس مصر ثم بطولة دورى نايل، ثم يتحول إلى الدورى الأفريقي الذى يقام لأول مرة، وينهى الشهر في بطولة الدورى مرة أخرى.

مباريات الأهلى في شهر أكتوبر

الأهلى مع إنبى 4 أكتوبر "نصف نهائي كأس مصر"

الأهلى والإسماعيلى 8 أكتوبر "دورى نايل"

الأهلى مع سيمبا التنزانى 20 أكتوبر في تنزانيا "الدورى الأفريقي"

الأهلى وسيمبا 24 أكتوبر بالقاهرة "الدورى الأفريقي"

الأهلى مع بلدية المحلة 29 أكتوبر "دورى نايل"

من جانبه، حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة خاطفة مع الثنائى كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق والتونسى محمد الضاوى كريستو جناح الفريق عقب مباراة سان جورج الإثيوبى التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد، الجمعة، وشهدت ظهور اللاعبين فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر، وحرص المدرب السويسري على الإشادة بمستوى الثنائى فى اللقاء، معربا عن تقديره الكامل لدورهما فى الملعب والأداء الذى قدماه طوال المباراة.

ووجه كولر نصيحة لكريستو بضرورة تطوير مستواه البدنى حتى يستطيع تتويج جهوده مع الأهلى بتسجيل الأهداف، مؤكدا دعمه الكامل للاعب ومنحه الفرصة كاملة للظهور فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر لرفع لياقته الفنية والبدنية بعد غيابه عن المشاركة فترة طويلة.