بطولة الإمارات: خورفكان يقلب الطاولة على الوصل بتسعة لاعبين

الرياص - اسماء السيد - دبي: قلب خورفكان بتسعة لاعبين الطاولة على ضيفه الوصل وحول تأخره صفر-3 الى تعادل مثير 3-3 السبت في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

واوقف خورفكان انطلاقة الوصل القوية والافضل له من 1990 بعد ثلاثة انتصارات على التوالي، وافقده نقطتين ثمنيتين جعلتاه ثالثا برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن العين المتصدر وشباب الأهلي الثاني.

اما خورفكان فتقدم الى المركز التاسع وله 4 نقاط.

وبدا الوصل انه في طريقه للفوز الرابع على التوالي بعدما تقدم سريعا بثلاثية السويسري هاريس سيفروفيتش (2 و7) وفابيو ليما (14).

لكن صاحب الارض الذي خسر في المرحلتين الماضيتين، سجل هدفين في ثلاث دقائق عبر البرازيلي لورنسي رودريغيز (52) ومحمد الجنيبي (55).

ضربة قوية

وتعرض خورفكان لضربة قوية بعدما اكمل المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد لاعبيه الاوزبكستاني عبدالله عبدولاييف (68) ومسعود سليمان (81).

وتراجع الوصل بشكل غير مبرر الى منطقته فاستغل البرازيلي انتونيو فالمور الموقف وسجل هدف التعادل (90+1).

وفاز الجزيرة على ضيفه البطائح بثلاثة اهداف سجلها عبدالله رمضان (19) والاسباني اليخاندرو بوسويلو (53) والمالي عمر تراوري (90+7) مقابل هدف للبرازيلي باولو هنريكي (45).

وصعد الجزيرة الى المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وتراجع البطائح الى العاشر برصيد 4 نقاط.

النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 4 ضمن بطولة الإمارات في كرة القدم:

الخميس

حتا - النصر 0 - 3

الشارقة - العين 2 - 3

الجمعة:

بني ياس - الامارات 0 - 0

عجمان - الاتحاد كلباء 3 - 5

شباب الأهلي - الوحدة 3 - 1

السبت:

الجزيرة - البطائح 3 - 1

خورفكان - الوصل 3 - 3

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. العين 4 4 0 0 14 4 12

2. شباب الأهلي 4 4 0 0 10 2 12

3. الوصل 4 3 1 0 10 6 10

4. الجزيرة 4 3 0 1 11 4 9

5. الشارقة 4 2 0 2 8 9 6

6. الوحدة 4 2 0 2 5 6 6

7. الامارات 4 1 2 1 6 5 5

8. الاتحاد كلباء 4 1 1 2 8 11 4

9. البطائح 4 1 1 2 3 6 4

10. بني ياس 4 1 1 2 8 8 4

11. خورفكان 4 1 1 2 6 8 4

12. النصر 4 1 0 3 6 8 3

13. عجمان 4 0 1 3 7 18 1

14. حتا 4 0 0 4 1 8 0