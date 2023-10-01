قرار عاجل من أوسوريو بعد التأهل لدور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - نجح الفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، في تخطي عقبة دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتأهل لدور المجموعات، وذلك بعد تحقيق ريمونتادا أمام فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ونجح الفريق الأول بنادي الزمالك، في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف مساء السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن خسر مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، وعقد الفريق الأمور على الفارس الأبيض بتسجيل الهدف الأول ليحتاج الزمالك للفوز بأربعة سجلها اللاعبون في الشوط الثاني.

قرار عاجل من أوسوريو في الزمالك



وقرر المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، منح اللاعبين راحة لمدة يومين، بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك المقبلة أمام فريق البنك الأهلي، يوم السبت السابع من أكتوبر المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يبحث الفارس الأبيض عن أول فوز له في الدوري بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، كما تعادل في الجولة الثانية أمام فريق المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

ويبدأ الزمالك الاستعدادات للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبلة، حيث يسعى الفارس الأبيض لاستعادة اللقب الغائب الموسم الماضي الذي ذهب إلى الغريم التقليدي الأهلي، وحصل الزمالك فيه على المركز الثالث في جدول الترتيب وشارك من خلالها في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.