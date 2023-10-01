اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الدرجة الأولى

العروبة - الفجيرة 17:15

الجزيرة الحمراء - العربي 17:15

التعاون - الرمس 17:15

يونايتد - دبا 17:20

«أبطال إفريقيا»

ميموزا - أهلي بنغازي 20:00

الهلال - دي أغوستو 22:00

أتلتيكو - قاديش 23:00

بيتيس - فالنسيا 23:00

أتالانتا - يوفنتوس 20:00

روما - فروسينوني 22:45

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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