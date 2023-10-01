الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ريبيرو

ذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن لاعب شباب الأهلي السابق إيفرتون ريبيرو تلقى عرضين من دوري أدنوك للمحترفين ودوري روشن السعودي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، بعدما تأكد رحيله عن فلامينغو البرازيلي، مشيرة إلى أن لاعب «السامبا» يفكر في العودة إلى ناديه السابق كروزيرو.

سيولة

تتوجه إدارة أحد أندية الدولة إلى تأجيل استكمال تعاقداتها مع محترفين أجانب في لعبة جماعية حتى مطلع العام المقبل، بهدف توفير مزيد من السيولة المالية لمصلحة دعم فريق الكرة في النادي، مع العلم أن فريق الكرة ينافس في دوري الدرجة الأولى.

انتقاد

انتقد مسؤول إداري سابق بأحد أندية دوري المحترفين خلال حديثه لمقربين منه، التعاقدات الأخيرة للنادي، على الرغم من قيام النادي بدفع مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً على صعيد صفقات اللاعبين الأجانب التي وصفها بأنها لم تكن موفقة وغير مدروسة، بدليل تراجع نتائج الفريق في الدوري.