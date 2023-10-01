الامارات | مدرب مافريكس: مواجهة «السلة» أمام مينيسوتا في أبوظبي فرصة لتطوير قدراتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق كرة السلة حول العالم نحو أبوظبي، حيث يستعد فريق «دالاس مافريكس» لمواجهة «مينيسوتا تمبروولفز» في مباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، يومي الخامس والسابع من أكتوبر الجاري في إطار مباريات دوري السلة الأميركي للمحترفين (أبوظبي 2023).

وقال مدرب مافريكس، جيسون كيد، في تصريح صحافي، إن الفريق يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، مؤكداً أنه يرى في المباراتين فرصة لتطوير قدرات فريقه. وأضاف: «سنحرص على إظهار أعلى مستويات الروح التنافسية، حيث نهدف إلى بناء قدرات فريقنا الضرورية لحصد البطولات، كما تمنحنا زيارة أبوظبي فرصة استثنائية لتطوير هذه القدرات، ونؤكد التزامنا الكامل باغتنام هذه الفرصة».