الامارات | الظفرة يصعد إلى وصافة الدرجة الأولى بهدف قاتل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الظفرة فوزاً ثميناً على ضيفه دبا الحصن 2-1، أمس، في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد أن تمكن من تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند ست نقاط في المركز السادس.

وسجل للظفرة البرازيلي دياغو فارياس في الدقيقة 23، والعاجي بي جولي هوجوس في الدقيقة 90+4، بينما أحرز هدف دبا الحصن البرازيلي جيسوس كيكوي في الدقيقة 14.

وحقق مسافي فوزه الثاني هذا الموسم، ووصل للنقطة السابعة في المركز الرابع بفوزه على غلف إف سي بهدفين نظيفين، بينما بقي الأخير بدون رصيد، وسجل للفائز عبدالله راشد في الدقيقة 37، والبرازيلي فرانسيفالدو ليما في الدقيقة 64.

وتعادل مصفوت على ملعبه مع ضيفه غلف يونايتد 2-2، وسجل له البرازيلي واليسون في الدقيقة 50، وأوزور أكانوه في الدقيقة 86، بينما سجل لفريق يونايتد إف سي الكاميروني سيدريك في الدقيقة 25، وراشد حسن في الدقيقة 27، وبذلك يصبح رصيد مصفوت خمس نقاط مقابل نقطة واحدة لفريق غلف يونايتد.

بدوره، حقق الذيد أول نتيجة إيجابية بعد خسارتين عندما تعادل مع فريق سيتي 1-1، ليحصل على أول نقطة بينما أصبح رصيد سيتي أربع نقاط، وسجل لفريق الذيد فلورين ناثان في الدقيقة 44، ولفريق سيتي حمد عيسى في الدقيقة 70.