الامارات | مدرب الشارقة تحت الضغط لتصحيح الوضع بدءاً من لقاء الفيصلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زادت الضغوط على مدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين، بعد الخسارة على أرضه من العين 3-2 في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من أن العين لعب بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول. وتسود حالة من الغضب في أوساط جمهور «الملك» بسبب تذبذب النتائج في الموسم الحالي، حيث بات كوزمين مطالباً بتصحيح الوضع، خصوصاً في ما يتعلق بالمشكلات الدفاعية. وفي أربع جولات في الدوري حقق الشارقة ست نقاط، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما.

وستكون المهمة التالية للشارقة من خلال دوري أبطال آسيا، أمام ضيفه الفيصلي الأردني في الجولة الثانية والتي تقام غداً، حيث سيكون الفريق مطالباً بشدة بالفوز لتصحيح الوضع ومصالحة جمهوره، وأيضاً للحفاظ على فرصته في البطولة الآسيوية، بعد أن تعادل سلباً في الجولة الأولى مع السد القطري.

ولم تفلح الصفقات الكبيرة التي عقدها فريق الشارقة في الفترة الماضية في وضع الفريق في المقدمة، رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى أنه سيكون رقماً صعباً في دوري الموسم الحالي. وحصل العديد من التغييرات في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة، من ذلك انتقال ألكاسير معاراً إلى فريق الإمارات، بجانب الغياب الطويل للمدافع شاهين عبدالرحمن بسبب الرباط الصليبي، ثم التعاقد مع المهاجم ماريغا الذي لم يسجل أي هدف في أول مباراتين، بجانب المدافع الكرواتي ماركو كاتانيك الذي لم يظهر مع الفريق بعد.

وتُعدّ المشكلات الدفاعية أكثر ما يقلق كوزمين، إذ استقبل الفريق ثمانية أهداف في أربع مباريات، كما أن الفريق افتقد للعب الجماعي، وفي الهجوم بات رهانه الأكبر على لاعب واحد تقريباً هو البرازيلي كايو. ولايزال أيضاً النجم التونسي فراس العربي لم يقدم الكثير مع الفريق.

وقال المدرب الوطني واللاعب السابق للمنتخب والشارقة، نواف مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «فريق الشارقة لديه مشكلة واضحة في الدفاع، إذ هناك علامة استفهام على مستوى مانولاس، الذي سبب مشكلات للفريق في أكثر من مباراة، آخرها لقاء العين»، مؤكداً أيضاً أن في الهجوم، الإضافة المرجوة لم تظهر أيضاً من فراس بالعربي وماريغا، رغم التوقعات الكبيرة عليهما، مشيراً إلى أن الوحيد الذي يقدم مستوى مميزاً وفاعلية كبيرة هو كايو.

• فريق الشارقة فاز مرتين وخسر مثلهما في أول أربع جولات من الدوري الموسم الجاري، وتلقى ثمانية أهداف.