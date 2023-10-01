الامارات | إيغور جيسوس يغيب عن شباب الأهلي حتى «الشتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المشرف على فريق شباب الأهلي، محمد حمدون، أن المهاجم البرازيلي إيغور جيسوس سيغيب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، بعدما تعرّض لإصابة قوية قبل مباراة الفريق أمام الوحدة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي فاز بها «الفرسان» أول من أمس، بنتيجة 3-1.

وقال حمدون لـ«الإمارات اليوم»: «إنه بالفعل تأكد غياب جيسوس عن الفريق لفترة غير محددة»، مشيراً إلى أن المهاجم البرازيلي تعرّض لإصابة أبعدته عن المشاركة في مباراة الوحدة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، وفترة غيابه قد تصل إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، وفقاً لتجاوبه مع مرحلة العلاج ونسبة تعافيه من الإصابة، ما يؤكد أن اللاعب قد يغيب حتى فترة الشتاء في يناير المقبل.

وعن موقف بقية اللاعبين قال: «وليد عباس غادر الملعب في الشوط الأول بعدما شعر ببعض الألم في الساق، وسيخضع للفحص الطبي من جانب طبيب النادي، أما بالنسبة إلى الأرجنتيني كارتابيا فتم استبداله في الشوط الثاني بداعي الإصابة، ولكنها بسيطة ولن تمنعه عن المشاركة في مباراة الجزيرة في الجولة الخامسة من الدوري، وأخيراً من المقرر أن ينضم المدافع محمد مرزوق إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، بعدما غاب الفترة الماضية بداعي الإصابة».

وعن أهمية الفوز على الوحدة، والحفاظ على الصدارة بـ12 نقطة بالمشاركة مع العين، قال حمدون: «حققنا انتصاراً مهماً، خصوصاً أن الفريق واصل انتصاراته وحقق العلامة الكاملة بفوزه في أول ثلاث جولات من المسابقة، وسعداء بأن الفريق تمكن من إحراز ثلاثة أهداف وتحقيق الفوز، وبشكل عام المباراة كانت متكافئة بين الفريقين».

وأشاد حمدون بمردود حارس المرمى حسن حمزة، وقال: «حسن حمزة قدم مباراة كبيرة ولعب دوراً مهماً في التصدي للعديد من الهجمات الخطرة لفريق الوحدة، وبالتأكيد نحن سعداء بمردوده، ونثق تماماً بإمكاناته، ولكنه يحتاج إلى خوض المزيد من المباريات لكي يكتسب حساسية اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، حيث أتوقع أن يظهر بشكل أفضل مع توالي المباريات، وفي الوقت نفسه نتمنى الشفاء للحارس ماجد ناصر الذي يُعدّ من العناصر الأساسية في الفريق».

واختتم حمدون تصريحاته بالرد على سؤال حول رأيه في المنافسة على لقب الدوري، وقال: «الموسم الحالي يؤكد منذ الجولات الأولى في المسابقة أن المنافسة قوية جداً، وقد نشاهد ستة أندية تنافس على اللقب».

• من المقرر أن ينضم المدافع محمد مرزوق إلى تدريبات شباب الأهلي، خلال الأيام المقبلة، بعدما غاب الفترة الماضية بداعي الإصابة.