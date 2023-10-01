الامارات | «زوارق الإمارات» تخوض اليوم تحدي مونديال «الفورمولا 1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل زوارق الإمارات في تحدي السباق الرئيس للجولة الرابعة من مونديال زوارق «الفورمولا 1» اليوم، في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينيا الإيطالية، بمشاركة 16 زورقاً.

ويتأهب زورقا أبوظبي 1 و2 بقيادة ثاني القمزي وراشد القمزي لكي يدافعا عن لقب البطولة الذي يحمله الفريق عن الموسم الماضي، إضافة إلى المشاركة الإماراتية القوية أيضاً لفريقي الفيكتوري والشارقة. ويتصدر الترتيب العام السويدي جوناس أندرسون برصيد 43 نقطة، وثانياً زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك بـ28 نقطة، وثالثاً زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن بـ27 نقطة.