الامارات | الجواد «حُكم» يطلب لقب «قوس النصر» الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الجواد صاحب ثاني أعلى تصنيف في العالم «حُكم» المملوك لـ«شادويل»، إلى تعزيز سجلاته في سباقات الفئة الأولى، حين ينشد لقب سباق الآرك الفرنسي (قوس النصر) الذي تنطلق اليوم نسخته 101، ويُجرى على مضمار «لونغشام» في ضواحي العاصمة باريس.

وتستند طموحات «حُكم» بإشراف المدرب أوين بوروز، إلى سجله الخالي من الهزائم في الموسم الأوروبي الحالي، وقوة اندفاعه الذي قاده منذ عودته للسباقات يونيو الماضي، إلى انتزاع الفوز في سباق «بريغارد جيرارد ستيكس» لخيول الفئة الثالثة الذي جرى على مضمار «ساندون» البريطاني، قبل أن يضيف لسجلاته في يوليو هذا العام الانتصار الثاني في مسيرته على صعيد سباقات الفئة الأولى، بفوزه على مضمار «أسكوت» البريطاني بلقب سباق «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر.

ويواجه «حُكم» تحدي 14 من خيرة الجياد لمسافة 2400 متر عشبي على الساحة الدولية، يبرز منها بطل «الديربي الفرنسي» المهر «إيس إمباكت» بإشراف المدرب جيه روغت، الطامح إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في عالم السباقات، وإضافة الانتصار السادس في مسيرته والثاني له على صعيد الفئة الأولى، إلى جانب جياد أخرى من بينها «ويستوفر» ممثل السعودية المملوك لـ«مزارع جدمونت»، بإشراف المدرب رالف بيكيت.

ويواصل فريق «شادويل» حضوره القوي في اليوم الختامي من مهرجان «الآرك»، حين يدفع بالمهرة «الحُسن» للمنافسة على لقب سباق «بري أوبرا لونجين» للمهرات والأفراس للفئة الأولى الذي يُجرى في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر عشبي.

وتتطلع مهرة الأربع سنوات بإشراف المدرب روجير فاريان، إلى انتزاع ثاني ألقابها في «الفئة الأولى» وتكرار أدائها القوي الذي قادها مطلع أغسطس الماضي، إلى خطف نجمتها الأولى في سباقات الفئة الأولى بالفوز في سباق «نانسو ستيكس» الذي أجري على مسافة 2000 متر في مهرجان «غلورياس غودوود» البريطاني.