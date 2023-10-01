شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه دجلة الجامعة فى البطولة العربية لكرة السلة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سلة الاهلى، اليوم، أولى مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر، حيث يلتقى مع فريق دجلة الجامعة فى الواحدة ظهرا.

وفيما يخص باقى مباريات البطولة فجاءت كالتالى:

الإثنين 2 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع اتحاد الجزائر

الأهلى مع الاتحاد الليبى

الثلاثاء 3 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع دينامو اللبناني

الأربعاء 4 أكتوبر

الأهلى مع مجد طنجة

الخميس 5 أكتوبر

الاتحاد السكندري مع الأهلى القطري

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.