شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأسبوع الثانى من دورى المحترفين.. المحلة والحرس فى الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأحد، منافسات الأسبوع الثانى من بطولة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024، بمواجهة نارية بين غزل المحلة وحرس الحدود، فيما تستكمل مباريات الجولة يومى الإثنين والثلاثاء.

موعد مباريات الجولة الثانية

غزل المحلة مع حرس الحدود "اليوم الأحد"

بترول أسيوط مع بروكسى "غدا الإثنين"

مصر المقاصة مع السكة الحديد "غدا الإثنين "

مكادى مع دكرنس "غدا الإثنين"

أسوان مع النجوم "غدا الإثنين"

راية مع وادى دجلة "الثلاثاء المقبل"

القناة مع بتروجت "الثلاثاء المقبل"

أبو قير للأسمدة مع طنطا "الثلاثاء المقبل"

المصرية للاتصالات مع جمهورية شبين "الثلاثاء المقبل"

لافيينا مع النصر للتعدين "الثلاثاء المقبل"

جدير بالذكر أن مباريات دورى المحترفين تنطلق في موعد واحد وهو الرابعة عصرا من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

ويعتلى فريق بترول أسيوط صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، متساويا مع المصرية للاتصالات "we" بعد تسجيلهم 3 أهداف في جولة الافتتاح، ويأتي من بعدهما كل من بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا وغزل المحلة أصحاب الثلاث نقاط.

نجح 19 لاعبا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

وانتهت مباراتان بدون تسجيل أهداف في الجولة الأولى، والأولى كانت افتتاح الجولة بين السكة الحديد مع لافيينا والتي شهدت حالة الطرد الوحيدة في الجولة للاعب السكة "سيلا"، والمباراة الثانية بين الصاعدين من الدرجة الثالثة هما النجوم ومكادى.