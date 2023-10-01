ما موقف رضا سليم من المشاركة في مباراة إنبي بالكأس؟

الشارقة - اميمة ياسر - أصبح رضا سليم لاعب النادي الأهلي جاهزًا لمواجهة إنبي في الدوري المصري بعدما شارك في تدريبات الفريق اليوم.

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة الأمر الذي تسبب في غيابه عن مواجهة سان جورج الإثيوبي.

وكان رضا سليم قد خضع للفحص الطبي تحت إشراف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، لمتابعة تطورات الألم الذي شعر به في الركبة خلال التدريبات السابقة، والذي تسبب في غيابه عن مباراتي الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها الأهلي برباعية نظيفة.

وتعاقد الأهلي مع رضا سليم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الجيش الملكي المغربي، وقد أظهر اللاعب أداءً مميزًا في مبارياته الأولى مع الفريق وسجل هدفًا.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد مباراته أمام سانت جورج الإثيوبي، حيث أقيمت الحصة التدريبية مساء السبت بدون راحة. قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بإلقاء محاضرة عبر الفيديو للتوضيح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالمباراة السابقة قبل بدء التدريب الجماعي.

خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سانت جورج الإثيوبي جلسة تدريبية خفيفة للاستشفاء والتخلص من الإجهاد، في حين قام باقي اللاعبين بتدريبات بدنية وفنية في مختلف جوانب التدريب. وختم كولر الحصة التدريبية بتقسيمة قوية شارك فيها الجميع.

يذكر أن الأهلي فاز برباعية نظيفة في مباراته أمام سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023

تقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023 يوم الأربعاء الموافق 10/4، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023

تذاع مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023 عبر موقع وتلفزيون "كورة بلس".

ملعب مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023

تقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر2022-20232 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.